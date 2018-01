PM mata bandido que tentou assaltar ônibus em São Cristóvão

Foto: Igor Mello

Um policial militar baleou três criminosos ao reagir a um roubo dentro de um ônibus na manhã de hoje, em São Cristóvão, na Zona Norte. Um deles morreu no local. O agente atirou após o trio anunciar um assalto no coletivo, na Rua Santos Lima, esquina com a Avenida Brasil. PMs do 4º BPM (São Cristóvão) foram acionados para dar apoio no local.

