PM mata a tiros militar da Força Aérea durante blitz em comunidade da Zona Oeste do Rio

Um militar da Força Aérea Brasileira morreu após ser baleado em uma blitz da Polícia Militar em Santíssimo, Zona Oeste do Rio, na noite do último sábado (15). O soldado da Bruno Eduardo de Melo Rocha, de 21 anos, chegou a ser socorrido e levado para o Hospital Municipal Rocha Faria, em Campo

Grande, na Zona Oeste, mas resistiu aos ferimentos.

A Polícia Militar (PMERJ) informou que Bruno não teria acatado a ordem de parada e foi atingido por um disparo. A Corregedoria Geral da corporação instaurou procedimento interno para apurar o caso e os agentes envolvidos na ação prestaram depoimento. O caso também é investigado como lesão corporal seguida de morte por intervenção de agente do Estado pela 35ª DP (Campo Grande).

Atitude suspeita

Em depoimento à Polícia Civil, um dos agentes afirmou que um automóvel e uma moto estavam em “atitude suspeita” na Estrada Sete Riachos e foi pedido que os veículos parassem. O policial disse que ambos fugiram apesar das “diversas ordens de parada”.

O PM relatou ainda ter efetuado um disparo de fuzil no pneu traseiro do carro, “com objetivo de imobilizar o veículo”. Depois do tiro, Bruno, que dirigia o carro, teria prosseguido por cerca de 200 metros, ainda segundo o policial.

O policial também disse que o militar estava armado e “visivelmente embriagado e a todo momento se recusava a obedecer às ordens da guarnição”, além de não acatar o pedido para que saísse do carro para ser revistado.

Ele também disse que Bruno anunciou aos policiais que tinha sido baleado na lombar. O jovem teria sido colocado na viatura e levado para o Hospital Rocha Faria. O corpo de Bruno foi enterrado na tarde desta segunda-feira (17), no Cemitério de Campo Grande, na Zona Oeste.