PM manda chumbo pra cima de dupla de ladrões na via Dutra

Dois criminosos morreram após confronto com policiais militares do 20º BPM (Mesquita) na noite da última quinta-feira, na Rodovia Presidente Dutra, altura da C&C sentido Rio, próximo ao viaduto da Posse, em Nova Iguaçu. A corporação informou que, por volta das 23h, a guarnição avistou a dupla em uma moto assaltando pessoas que estavam no ponto de ônibus.

Ainda de acordo com a PM, após troca de tiros os dois foram atingidos e morreram no local. Os celulares e pertence das vítimas foram recuperados. Uma moto Yamaha sem placa, um revólver cal. 38mm e uma réplica de pistola Glock foram apreendidos. A ocorrência foi registrada na 52ª DP (Nova Iguaçu).