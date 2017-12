PM lotado em UPP é baleado na Zona Norte

Foto: Google Street View / Reprodução

Um policial militar foi baleado, no Engenho de Dentro, na Zona Norte, na madrugada de hoje. O soldado Rodrigo Dias Renovato Alonso, de 27 anos, lotado na Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) São João, fazia um patrulhamento na esquina das ruas Dois de Fevereiro com Borja Reis, quando ele e a equipe se depararam com pelo menos sete bandidos armados, divididos entre um Prisma e um Voyage. Houve confronto e o agente foi atingido de raspão na cabeça. Ele foi levado para o Hospital municipal Salgado Filho, no Méier, também na Zona Norte, onde permanece internado em observação.

