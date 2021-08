PM liberta família feita refém por cerca de 20 criminosos

Vítimas foram mantidas em cárcere privado e estavam aguardando ordem do tribunal do tráfico para serem executadas.

Uma família viveu momentos de terror enquanto era foi feita refém e mantida em cárcere privado por traficantes na Praia do Farol, próximo a base da Petrobras da Praia Campista, em Macaé, no Norte Fluminense. O crime aconteceu no último domingo, quando cinco adultos e uma criança foram obrigados a permanecerem sentados debaixo de uma árvore e com as mãos entrelaçadas as pernas.

De acordo com a Polícia Militar, o sequestro ocorreu depois que um dos membros da família foi reconhecido por integrantes de uma facção criminosa que domina o tráfico de drogas no Morro do Carvão. O homem, de 24 anos, contou aos policiais que tinha integrado o tráfico no Lagomar, onde a família mora. E que ele havia ido à praia com a namorada, a mãe, um casal de amigos e uma menor, de oito anos, quando foi visto por um primo, que avisou aos comparsas de facção sobre a presença dele.

Segundo a PM, cerca de 20 homens armados aguardavam autorização do chefe do tráfico, que está em um presídio, para executar os reféns. “A ordem era para executar as seis pessoas ao fim do dia, quando escurecesse”, relatou um dos policiais que participaram da ação.

Bandidos fogem ao cerco

A PM foi acionada através do 190 por banhistas que presenciaram a situação. Após incursão por mais de um quilômetro pela areia, os militares conseguiram resgatar a família. Os bandidos conseguiram fugir ao cerco, mas os agentes solicitaram reforço do Grupo de Ações Táticas (GAT), que prender dois dos envolvidos no sequestro.

Os marginais de 18 e 23 anos foram levados para a Central de Flagrantes da 128ª DP (Rio das Ostras) e depois transferidos para o sistema carcerário. O homem que era alvo do bandi possui anotação criminal por tráfico de drogas e homicídio. As outras vítimas do sequestro não ficaram feridas.