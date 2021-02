PM larga o aço durante confronto e quatro criminosos morrem na Baixada

Quatro criminosos morreram durante tentativa de roubar um carro na Rua Marechal Castelo Branco, no bairro Santos Dumont, em Nilópolis. O bando trocou tiros com policiais do 20º BPM (Mesquita) e acabaram baleados na manhã da última terça-feira. O intenso tiroteio assustou os moradores da localidade.

Imagens captadas por câmeras do circuito interno de segurança de estabelecimentos localizados na Praça Vereador Luis Ribeiro, mostram o momento em que os quatro homens apontam armas e rendem o motorista de um carro. Os bandidos estavam fugindo de uma operação realizada pelo 20º BPM (Mesquita) na comunidade da Chatuba, em Mesquita.

Mas não esperavam pela reação da polícia, que conseguiu interromper a fuga dos bandidos. Ainda na tentativa de prosseguir com a fuga, os bandidos atiraram várias vezes contra os agentes, que reagiram e conseguiram atingir os bandidos. Socorridos, eles não resistiram aos ferimentos. Na ação, foram apreendidas duas pistolas, um revólver calibre 38 e uma granada, além de recuperar um Toyota Corolla.