PM lacra galpão que falsificava cervejas e grampeia cinco suspeitos na Baixada Fluminense

Cinco suspeitos foram presos por policiais militares do 15º BPM (Duque de Caxias) em um galpão que fabricava e vendia cervejas falsificadas, na última segunda-feira (5), em Caxias, na Baixada Fluminense.

Ao chegarem no galpão localizado na Rua Fazendinha do Recreio, os PMs notaram que os suspeitos trocavam rótulos e tampas de uma determinada marca de cerveja por outras mais baratas.

De acordo com a equipe que esteve no espaço, a fábrica clandestina tinha a capacidade de fraudar 1.500 caixas de cerveja por semana, totalizando em uma renda mensal de R$ 720 mil. Os detidos foram encaminhados para a 60ª DP (Campos Elíseos). Com eles, 500 engradados de cerveja foram

apreendidos e o local foi interditado.