PM identifica suspeitos de matar policial no Vidigal

Foto: Reprodução Facebook

Sargento Hudson de Araújo ainda foi levado ao Hospital Miguel Couto, mas não resistiu.

O serviço de inteligência da Polícia Militar identificou três criminosos suspeitos da troca de tiros que acabou com a morte do sargento Hudson Silva de Araújo na madrugada do último domingo no Vidigal, Zona Sul do Rio. Ainda de acordo com a inteligência da PM, os suspeitos são criminosos já conhecidos na comunidade e fazem parte do crime organizado que comanda a região, mas não tiveram a identidade revelada para não atrapalharem nas investigações.

Primeiro PM morto no Vidigal desde a instalação da UPP em janeiro de 2012, Hudson Araújo tinha 46 anos e era supervisor de equipes na UPP da comunidade. Ele era casado e deixa duas filhas. Segundo informações da PM, o sargento foi socorrido e levado ao Hospital Miguel Couto no Leblon, também na Zona Sul do Rio, mas não resistiu.

Leia essa matéria completa na edição de terça feira (25)…