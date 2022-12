PM frustra roubos de carga no Rio e no Norte Fluminense

Policiais militares conseguiram frustrar três roubos de carga na manhã desta desta sexta-feira (2): dois na Penha, na Zona Norte do Rio, e um em Campos dos Goytacazes, no Norte Fluminense.

Na primeira ação, homens da Unidade de Polícia Pacificadora desconfiaram de uma motocicleta seguindo um caminhão e tentaram abordar os suspeitos, que fugiram. A carga de eletroeletrônicos, avaliada em cerca de R$ 900 mil, foi recuperada na Chatuba.

Na mesma região, policiais militares do 16º BPM (Olaria) impediram o roubo de um caminhão transportando frango. O veículo de carga foi interceptado na Avenida Brás de Pina, e um homem detido com uma pistola, carregador e dois bloqueadores de sinal. O motorista rendido pelos criminosos também foi encontrado.

Os dois casos foram levados para a 38ª DP (Penha).

Já em Campos dos Goytacazes, policiais do 8º BPM (Campos) recuperaram cerca de quatro toneladas de trilhos de trem com dois detidos no bairro Travessão. O caso foi para a 146ª DP (Campos).