PM frustra roubo de carro e troca tiros com bandido em Nova Iguaçu

Uma perseguição policial a suspeitos de roubar um carro terminou com três marginais presos em Nova Iguaçu, na tarde de hoje (31). Agentes do batalhão de Mesquita (20ª BPM) conseguiu frustrar a ação dos marginais que foram surpreendidos nas imediações do viaduto da Posse.

De acordo com a corporação, o trio conseguiu roubar o veículo no bairro da Cerâmica, e seguiu em direção ao viaduto onde a polícia conseguiu fazer um cerco e a interceptação em frente a Maternidade Mariana Bulhões. A movimentação assustou motoristas e pedestres, além de causar engarrafamento na região.

Ainda segundo o relato, os PMs receberam um alerta sobre os ocupantes de um HB20 vermelho que haviam acabado de roubar um Jeep Renegade também vermelho e estaria seguindo em direção à Mariana Bulhões. Os militares realizaram buscas e, ao chegarem na esquina da Avenida Roberto Silveira com Rua Oliveira Rodrigues Alves, avistaram os dois veiculos: o HB20 placa KWP 9110 foi registrado como roubado na área da 53ª DP – Mesquita)

Durante a abordagem os suspeitos tentaram fugir ao cerco. Allan Tibúrcio da Silva, que estava armado com um revólver calibre 38 mm, com numeração raspada, chegou a atirar contra os policiais, que revidaram. Na troca de tiros o marginal foi atingido no braço e capturado por outra guarnição. Ele permanece internado sob custódia no Hospital Geral de Nova Iguaçu (Posse). A unidade não divulgou o estado de saúde do preso.

Armas apreendidas e pertences de vítimas recuperados

Os outros dois comparsas foram presos: Ravel Soares da Silva, segundo os PMs, portava uma pistola, também com numeração suprimida, além de um carregador com 18 munições intactas mais uma munição na câmara. E um outro com 19 munições intactas. E Lucas Makly Ferreira Cruz que estava desarmado.

Também foram apreendidos uma bolsa com duas carteiras, quatro aparelhos celulares, relógio, cordão de prata R$ 311 em espécie. De acordo com a polícia, Rael possui passagens por associação para tráfico e tráfico de drogas. Já Lucas possui vários registros por roubo.

A ocorrência foi registrada na 52ª DP (Nova Iguaçu).

Reportagem: Antonio Carlos