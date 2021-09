PM faz operação para ocupar comunidade em Belford Roxo

Missão da polícia é cessar confrontos entre facções do tráfico e da milícia. Bandidos da área são responsáveis pelas mortes das crianças

Policiais militares de quatro batalhões – 21º BPM (Meriti), 24º BPM (Queimados), 34º BPM (Magé) e 39º BPM (Belford Roxo) – iniciaram hoje (11) uma operação para ocupar a Comunidade do Castelar, em Belford Roxo. A tomada do território tem como objetivo “cessar os confrontos entre facções do tráfico e da milícia, que ameaçam a segurança da população na região”.

De acordo com a Polícia Civil, traficantes desta comunidade foram os responsáveis por matar os três meninos que desapareceram em Belford Roxo, em 27 de dezembro do ano passado. Entretanto, segundo a PM, a operação deste sábado não tem relação direta com o crime.

Confronto e apreensão de drogas

Na ação, os militares prenderam um homem em flagrante com 30 cápsulas de cocaína e rádio comunicador. Contra o suspeito também havia um mandado de prisão em aberto. O caso foi registrado na 54ª DP (Belford Roxo).

Um criminoso atirou contra os policiais e houve confronto. Ele foi baleado e levado para o Hospital Municipal de Belford Roxo. Uma pistola também foi apreendida.

Criminosos são presos com granada e drogas

Na sexta-feira (10), agentes do batalhão de Belford Roxo (39º BPM) apreenderam uma granada e uma grande quantidade de entorpecentes na Vila Medeiros. Na ação, três criminosos foram presos em flagrante.

Segundo informações, a ocorrência aconteceu na Rua Buenos Aires. Além do material entorpecente e do explosivo, uma pistola também foi apreendida. O trio foi encaminhado para a delegacia da área.