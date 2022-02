PM encontra carga de drogas enterrada em Três Rios

Agentes do PATAMO (Patrulhamento Tático Móvel) do 38º Batalhão de Polícia Militar (Três Rios) apreenderam uma carga de cocaína na manhã do último domingo (20), no bairro Morada do Sol, no município do Sul Fluminense. O material entorpecente foi localizado em uma área de mata e estava enterrado.

De acordo a corporação, as equipes realizavam patrulhamento de rotina quando foram acionados por populares informando sobre uma movimentação intensa durante a noite anterior naquela localidade. De imediato, foram feitas buscas pela trilha por possíveis vestígios de qualquer material ilicito no local.

Os policiais localizaram, então, uma mochila enterrada no solo contendo em seu interior quatro cargas de cocaína, totalizando 278 pinos da droga.

O material foi encaminhado à 108ª Delegacia de Polícia (Três Rios) onde o fato foi apresentando. Nenhum suspeito foi localizado.