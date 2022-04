PM é reconhecido por bandidos após saída de pagode e termina assassinado em Belford Roxo

O soldado da Polícia Militar Paulo Roberto da Costa Rangel, de 35 anos, que estava de folga, foi assassinado com um tiro no tórax, na madrugada de hoje (25), após ter sido reconhecido por criminosos na saída de um pagode em Belford Roxo, na Baixada Fluminense. Ele chegou a ser socorrido para o Hospital Municipal da região, mas não resistiu aos ferimentos. O PM deixa esposa e um filho.

A corporação informou que o militar trafegava pela Avenida Joaquim da Costa Lima, no bairro Pauline, quando foi reconhecido como policial por bandidos armados e foi atacado a tiros. Houve confronto. Paulo havia acabado de sair de um evento no Centro de Recreação Kaliffas, na Rua Guararapes.

Em nota, a PM lamentou a morte de Paulo Roberto. O soldado ingressou na corporação em 2019 e trabalhava no 39ºBPM (Belford Roxo) atualmente.

Ainda segundo a polícia, a pistola do agente foi encontrada descarregada. O caso será investigado pela Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF).

Ensaio fotográfico com o filho

Paulo Roberto chegou a fazer um ensaio fotográfico com o filho usando uma fantasia de policial. De acordo com relatos de amigos nas rede sociais, Paulo Roberto vivia um dos seus maiores sonhos e estava deslumbrado com a paternidade.

Em suas redes sociais, Paulo Roberto compartilhava várias fotos com o filho. Em uma delas escreveu: “A mudança que uma criança trás pra quem deseja é algo inimaginável. Eu amo você moleque!”