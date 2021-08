PM é morto por Guarda Municipal em Nilópolis após briga

Segundo a polícia, havia ao menos 12 marcas de tiros no local da ocorrência

Um policial militar foi morto na noite do último domingo, Dia dos Pais, durante uma briga envolvendo um guarda municipal em Nilópolis, na Baixada Fluminense. Testemunhas relataram à Polícia Civil que o cabo Cristiano Loiola, de 39 anos, que estava de folga, foi baleado pelo agente municipal depois de tentar apartar uma briga na Praça Santos Dumont, na região central.

Ainda de acordo com relatos, Marcos Aurélio da Costa Biasotto Ferreira sacou a arma e disparou contra o militar, que morreu no local. O atirador foi preso por outro PM que estava de folga. Policiais do 20º BPM (Mesquita) disseram que havia ao menos 12 marcas de tiros na cena do crime.

Imobilizado

Imagens feitas por testemunhas mostram o GM sendo imobilizado e outro homem, não identificado, com uma arma na mão. A Polícia Civil informou que o caso está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) e que testemunhas estão sendo ouvidas.

No momento dos disparos, outro homem acabou ferido. Alexandre Severino Martiniano, de 38 anos, foi levado para o Hospital Geral de Nova Iguaçu, também na Baixada Fluminense, transferido do Hospital Juscelino Kubitscheck, em Nilópolis, com ferimento no pé direito provocado por arma de fogo.

“O paciente foi atendido pelas equipes de cirurgia geral e ortopedia e está em reavaliação. O estado de saúde é estável”, informou a prefeitura.

“A vida não avisa quando vai acabar”, postou Loiola antes de ser morto

Cristiano Loiola morreu horas após comemoração do Dia dos Pais. Antes, ele publicou um texto sobre a data: “Valorize seu pai, valorize sua mãe, sua família, seus amigos. Valorize os que estão ao seu lado. A vida não avisa quando vai acabar”, escreveu. O policial, que entrou na corporação em 2014, deixou uma filha de 15 anos. A PM informou, através de nota, que lamenta a morte do policial.

Fogo Cruzado

De acordo com o Instituto Fogo Cruzado, que monitora episódios de violência, somente neste ano, 120 agentes de segurança foram baleados no Rio e na Região Metropolitana. Cinquenta deles morreram. Do total de agentes baleados, 93 eram policiais militares. Trinta e cinco morreram. Fonte: Eurio