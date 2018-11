PM é morto em blitz do Exército durante operação no Rio

Um policial militar morreu após furar bloqueios do Exército e atirar contra militares durante operação das Forças de Segurança, na comunidade Gogó da Ema, em Belford Roxo, na manhã de hoje (14).

De acordo com informações do Coronel Cinelli, porta Voz do Comando Militar do Leste, o PM foi identificado como Diogo Gama Alves Mota, lotado na 3ª UPP / 6º BPM (Andaraí). Ele estava em um carro, furou dois bloqueios sucessivos dos militares e bateu em um outro veículo na Avenida Joaquim da Costa Lima.

Houve troca de tiros entre o PM e os soldados. O policial foi atingido e morreu no local. No veículo do PM foi encontrada uma pistola com registro da corporação.

Em nota, o Comando Conjunto informou que foi determinada a instauração de Inquérito Policial Militar para apurar todas as circunstâncias do fato.

Um motorista que estava no carro atingido pelo policial também ficou ferido e socorrido para o Hospital da Posse, em Nova Iguaçu. Ainda não há informações sobre o estado de saúde dele.

Participam da ação três mil militares das Forças Armadas, 130 policiais civis e 250 policiais militares. A operação conta com o apoio de veículos blindados e aeronaves.

Os agentes estão nas comunidades em Palmeira, Castelar, Vilar Novo, Santa Amélia, Morro da Fonte, São Leopoldo, Gogó da Ema, Bom Pastor, Parque São Vicente, Parque Floresta, Morro da Galinha, Morro da Caixa D’Água, Morro do Machado, Guaxa, Parque Roseiral, Vale do Ipê, Parque São José e Santa Teresa.