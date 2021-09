PM é morto durante tentativa de assalto na Zona Oeste do Rio

Cabo foi abordado por criminosos na altura da Estrada do Mendanha

O cabo da Polícia Militar Edilson da Silva Lordello, de 41 anos, morreu durante um assalto em Campo Grande, Zona Oeste do Rio, na noite da última segunda-feira. Testemunhas relataram que passava de carro pela Estrada do Mendanha, nas proximidades do acesso à Avenida Brasil, quando foi abordado pelos criminosos por volta das 22h.

O PM, que estava de folga, foi baleado na cabeça. Ele chegou a ser socorrido pelos próprios policiais ao Hospital Municipal Rocha Faria, em Campo Grande, e chegou a ser atendido pelos médicos, mas não resistiu.

A corporação informou que uma equipe do 40ºBPM (Campo Grande) foi acionada para verificar a ocorrência quando encontraram Lordello caído, com ferimento na cabeça. O militar era lotado no 3º BPM (Méier) e completaria dez anos de Polícia Militar no ano que vem. Pelas redes sociais, a página do batalhão onde era lotado lamentou a morte. O policial deixa esposa e cinco filhos.

Número de agentes mortos em 2021

Com a morte do cabo Lordello, sobe para 36 o número de agentes de segurança mortos no Estado do Rio apenas em 2021.