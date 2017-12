PM é morto com tiro no rosto na Zona Norte

Foto: Reprodução

Um policial militar foi morto na noite de ontem, durante uma troca de tiros com criminosos na Avenida Dom Helder Camara, na Zona Norte do Rio. O PM, identificado como Eduardo Deniz da Silva, de 40 anos, era lotado na Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) Arará/Mandela, e foi atingido no rosto por bandidos após uma fuga dos mesmos. Eduardo é 125º agente de segurança assassinado no Rio, somente no ano de 2017.

