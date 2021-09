PM é morto após troca de tiros em Mesquita

Um policial militar foi baleado hoje (1) após uma intensa troca de tiros na Rua Bahia com a Av. São Paulo, no bairro Juscelino, em Mesquita. Além do cabo Daniel Alexandrino de Oliveira, outro homem ficou ferido de raspão.

De acordo com informações do 20º BPM (Mesquita), uma guarnição procedeu para verificar uma vítima de tiro. No local, o cabo, que era lotado do 16º BPM (Olaria), na Zona Norte do Rio, foi encontrado baleado.

Segundo relatos, os agentes o socorreram ao Hospital Geral de Nova Iguaçu, mas ele não resistiu aos ferimentos. O outro PM foi atingido de raspão, mas não foram divulgadas informações sobre o seu estado de saúde. A Polícia Civil investiga as motivações para o crime.