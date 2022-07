PM é homenageado com tripla medalha na Câmara Municipal de Duque de Caxias

Prestes a se aposentar, o 1º sargento da Polícia Militar Rogério Roxo teve reconhecido seus quase 30 anos de carreira militar e de serviços prestados à sociedade. Na tarde da última quinta-feira (30), ele e outras 99 personalidades, entre militares e civis, foram homenageados com a Medalha Tiradentes pela Câmara Municipal de Duque de Caxias.

Sargento Rogério Roxo, além da maior honraria da Casa, foi agraciado com outras duas medalhas: a da Lei e Ordem e a do Herói da Guerra dos 6 dias. A indicação para receber a homenagem foi feita pelo tenente-coronel Maxwell de Araújo, presidente da Caixa Beneficente da Polícia Militar do Estado do RJ (CBPMRJ).

Lotado no 20º BPM (Mesquita), o militar já está há 22 anos na PM, parte deles servindo à corporação do município da Baixada Fluminense. Foram mais de 100 ocorrências, a maioria delas em Nova Iguaçu.

“Tenho orgulho de ter participado de várias ações policiais no combate à criminalidade coordenadas pelas Companhias Destacadas em Nova Iguaçu”, disse.

Gratidão nas redes sociais

Em sua página do Facebook, o sargento publicou o seguinte post: “Deus é fiel, prestes a completar 30 anos de serviços prestados a sociedade, seja no Exército ou na PMERJ, tive o prazer de ser homenageado na Câmara Municipal de Caxias, com as medalhas Tiradentes, Lei e Ordem e Herói da

Guerra dos 6 dias. Agradeço a Deus em primeiro lugar e a todos que torcem pelo sargento Rogério Roxo. (sic).