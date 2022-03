PM e bandido morrem em operação contra o tráfico de drogas em Duque de Caxias

O cabo Igor Lima Barros foi atacado por criminosos no Parque das Missões, em Duque de Caxias. Três criminosos foram presos.

Uma operação realizada pela Polícia Militar na comunidade Parque das Missões, em Duque de Caxias, na manhã de ontem (3), terminou com um bandido morto e outros três presos. Durante a ação as guarnições do batalhão do município (15º BPM) foram atacada pelos criminosos e um agente foi baleado e acabou morrendo.

O cabo Igor Lima Barros chegou a ser socorrido ao Hospital Municipal Doutor Moacyr Rodrigues do Carmo, mas não resistiu aos ferimentos. Informações que circulam nas redes sociais afirmam que o tiro que matou o PM teria sido disparado pelo chefe do tráfico da área, identificado apenas como ‘Maridão’.

A corporação informou que foram apreendidos um fuzil, uma pistola, duas granadas, uma dinamite e dois radiotransmissores. O objetivo da operação era reprimir o tráfico de drogas e outros crimes como roubo de carro, de carga. A operação contou com o apoio do 39º BPM, (BPM).

Ingressou em 2010

Igor tinha 36 anos e deixa um filho. Ele ingressou na corporação em 2010 e trabalhava no 15º BPM (Duque de Caxias).

Ele é o sexto agente de segurança morto em 2022 no estado do RJ. O corpo do PM será sepultado no Cemitério Jardim da Saudade, em Sulacap, na Zona Oeste, mas o horário não foi divulgado.