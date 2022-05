PM é baleado no joelho em operação no Complexo Gogó da Ema, em Belford Roxo 

Uma equipe da Polícia Militar foi atacada a tiros por traficantes durante uma operação realizada na manhã de sexta-feira (6) no Complexo do Gogó da Ema, em Belford Roxo, na Baixada Fluminense. Um agente foi atingido no joelho. Socorrido para o Hospital Central da PM (HCPM), no Centro do Rio, ele foi submetido a uma cirurgia.

No balanço da operação, que teve o apoio de batalhões subordinados ao 3º Comando de Policiamento de Área (CPA), sete suspeitos foram presos, dois morreram, três fuzis apreendidos, além de quatro pistolas, uma granada e cinco radiotransmissores. A ocorrência foi registrada na 54ª DP (Belford Roxo).

Ônibus incendiado

Dois ônibus da Transportes Flores, que circulam em Belford Roxo, foram incendiados nesta sexta-feira (06/05), nos bairros Bom Pastor e Jardim Gláucia, por criminosos locais. A empresa em suas redes sociais, informou que por motivo de segurança, os ônibus da linha 472B (Central x Bom Pastor), não estão passando pela Estrada de Belford Roxo. Pensando na segurança dos passageiros e dos funcionários, os coletivos estão seguindo até a Avenida Marcovaldi e retornando para Central.

As linhas 497l e 496l (Pavuna x Santa Tereza) também foram paralisadas na manhã desta sexta-feira. Foram incendiados os ônibus da linha 497l (Bom Pastor x Pavuna) no bairro Bom Pastor, e um da linha 724l (Pavuna x Vale do Ipê) no Jardim Gláucia.

Morto com tiro no tórax

A operação acontece 11 dias depois que o soldado Paulo Roberto da Costa Rangel, de 35 anos, foi assassinado com um tiro no tórax após ter sido reconhecido por criminosos na saída de um pagode na região. A vítima era lotada no 39º BPM (Belford Roxo).

A corporação informou que Paulo Roberto trafegava pela Avenida Joaquim da Costa Lima, no bairro Pauline, quando foi reconhecido como PM por criminosos armados e foi atacado a tiros. Houve confronto. O militar estava participando de um evento no Centro de Recreação Kaliffas, na Rua Guararapes. A pistola do agente foi encontrada descarregada. O soldado ingressou na PM em 2019 e trabalhava no 39ºBPM (Belford Roxo). Paulo Roberto deixou uma esposa e um filho de dois anos.