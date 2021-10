PM é atropelado por motorista embriagado na Via Light

Um policial militar do BPRv (Batalhão de Polícia Rodoviária) foi atropelado na manhã de hoje (29), na Via Light, quando trabalhava no Regime Adicional de Serviço (RAS). André Felipe de Freitas Santos foi atingido por um veículo em alta velocidade na altura de São João de Meriti e Nilopolis.

O PM teve uma fratura exporta no tornozelo esquerdo, ferimento na perna, além de uma forte pancada na cabeça, que provocou um coágulo e sangramento no nariz. O militar foi socorrido para o Hospital Geral de Nova Iguaçu (HGNI) onde passou por cirurgia. A unidade não divulgou o estado de saúde do paciente.

O motorista, que estaria sob efeito de álcool, foi levado para a 64ª DP (São João de Meriti) para prestar depoimento. Ele se recusou a se submeter aos exames de alcoolemia e teste do bafômetro.