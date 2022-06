PM é agredido por adolescentes em porta de escola na Zona Norte do Rio

Uma confusão na porta de uma escola no Méier, bairro da Zona Norte do Rio, terminou com um policial militar ferido na cabeça com um tijolo nesta quinta-feira (2). Durante o tumulto, outro agente atirou para o alto, aparentemente tentando dispersar os envolvidos na briga.

Um vídeo publicado nas redes sociais mostra um agente da Operação Méier Presente sendo agredido por adolescentes em frente a Escola Municipal Francisco Jobim. Um grupo de pelo menos cinco jovens parte para cima do agente, que tenta se defender.

De acordo com a Operação Segurança Presente, “os adolescentes jogaram uma tesoura contra os policiais e um tijolo acertou a cabeça de um deles”. Informou ainda que “os menores irão responder por ameaça, desacato e resistência”, e que um deles “tem um mandando de busca em aberto”.

Sobre o tiro para o alto, a Operação Presente informou que um dos PMs disparou para conter a confusão. A ocorrência foi registrada na 26ª DP (Todos os Santos).