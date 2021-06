PM do batalhão de Mesquita é executado em emboscada na Zona Oeste do Rio 

O subtenente Luciano de Jesus Hipólito, lotado no 20° BPM (Mesquita), foi assassinato durante uma emboscada na tarde do último sábado em Campo Grande, na Zona Oeste do Rio. A vítima estava numa picape blindada, quando foi alvo de dezenas de disparos. A munição, que seria de calibre 7.62, atravessou a blindagem.

De acordo com informações, o veículo foi atacado por quatro homens encapuzados, armados com fuzis, momentos após ter embarcado em seu veículo de cor prata.

Os executores estariam em um automóvel branco, de marca e modelo ainda ignorados.

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o desespero de moradores que passavam pelo local na hora da emboscada. Na gravação é possível ouvir dezenas de disparos em sequência.

Moção de Aplausos da Alerj

O PM respondia pela execução de um homem durante uma incursão no Morro do Quieto, no Sampaio, em 2003 . e seria julgado este ano. Em 2007, então cabo, Hipólito recebeu uma Moção de Aplausos e Congratulações na Assembleia Legislativa do Rio (Alerj), de autoria do ex-deputado Natalino, condenado por, ao lado do irmão Jerominho, chefiar uma das maiores milícias do Rio na Zona Oeste, e que agia sobretudo em Campo Grande. A homenagem justifica-se “pelos relevantes serviços

prestados, sendo exemplo de dedicação e dignidade, pela eficiência e competência no exercício de suas funções”, dizia o texto da honraria.

Nota da Polícia Civil

Em nota, a Polícia Civil afirmou que a Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) foi acionada para verificar as circunstâncias da morte do policial, e que a perícia já foi realizada no local. De acordo com a DH, As investigações estão em andamento para esclarecer a autoria e a dinâmica do crime.