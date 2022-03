PM do Batalhão de Ação com Cães chuta gato de ribanceira no Morro dos Macacos

Um policial militar do Batalhão de Ação com Cães (BAC) chutou um gato durante uma operação no Morro dos Macacos, em Vila Isabel, na Zona Norte do Rio, na manhã de hoje (16). A crueldade foi flagrada pelo helicóptero da TV Globo, que sobrevoava a comunidade para acompanhar a movimentação das equipes.

Segundo informações, um cão da corporação farejava uma laje ao lado dos agentes quando um gatinho da comunidade começou a estranhá-lo. Nesse momento, os animais começaram a brigar. O policial que acompanhava o farejador chutou o felino, que caiu barranco abaixo. Não há informações sobre como ficou o bichano.

Ao jornalismo da emissora, a Polícia Militar informou que o secretário de Estado de Polícia Militar, coronel Luiz Henrique Marinho Pires, determinou que a Corregedoria apure o incidente. “O cão de faro que acompanhava o militar na ação é treinado para atuar de maneira livre no terreno, apresentando comportamento extremamente dócil e mantendo a concentração direta no objetivo a ser encontrado. Ainda assim, diante da investida de outro animal contra o cão da unidade, a ação do policial foi desproporcional”, afirmou a PM.

Rigor na apuração

O presidente da comissão de Defesa dos Animais da Câmara Municipal do Rio, Luiz Ramos Filho, disse que vai encaminhar uma representação ao comando da Polícia Militar cobrando rigor na apuração do crime de maus-tratos praticado pelo PM do BAC durante a operação.