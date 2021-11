PM destrói barricas e apreende arma e drogas em comunidade de Nova Iguaçu

Mais uma vez, a Polícia Militar venceu a força contra o tráfico de drogas na Baixada Fluminense. Por volta das 7h da manhã de hoje (3), sob a determinação do comandante do batalhão de Mesquita (20º BPM), tenente-coronel Ângelo Barbosa, a equipe do tenente Cabana, que comanda a 5ª Cia., realizou incursão no Parque Flora e na comunidade Buraco do Boi, em Nova Iguaçu.

Durante a ação, os PMs retiraram barricadas colocadas pelos traficantes nas vias de acesso, como ruas Miosótis, Roberto da Silveira, Esperança, Sacopa, Alameda Paulo Afonso e

Travessa Xingu. Os agentes apreenderam ainda um fuzil calibre 762, uma granada e farto material entorpecente.

Policiamento intensificado

Horas depois, guarnições do DPO (Destacamento de Policiamento Ostensivo) de Miguel Couto e de Vila de Cava realizaram outra incursão apreenderam mais entorpecentes, uma granada, um carregador de pistola, radiotransmissores e prenderam dois suspeitos de envolvimento com o tráfico. As ações contra a atuação do tráfico na região seguem sendo intensificadas, segundo a corporação.