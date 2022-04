PM destrói barricadas do tráfico em Nova Iguaçu

Policiais militares do 20º Batalhão de Polícia Militar (Mesquita) realizaram na manhã de quinta-feira (7) uma operação contra a atuação do tráfico na comunidade Buraco do Boi, no bairro Ambaí, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense.

Durante a ação, equipes do Policiamento Tático Móvel (Patamo) de Miguel Couto e Vila de Cava encontraram barricadas em vários pontos de acesso a comunidade. Com o apoio de um caminhão, foram retirados aproximadamente oito toneladas de material usado pelos criminosos na construção dos obstáculos. A corporação informou que a operação foi concluída sem confrontos.