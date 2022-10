PM derruba muro e portão para prender criminosos

Um policial militar lotado no 20º BPM (Mesquita) derrubou um muro e um portão para tentar prender dois criminosos que estava no terreno de uma casa em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, no último sábado (15).

Um vídeo que circula na internet mostra o momento em que o agente usa a própria força contra a estrutura. Ele balança o portão e consegue derrubá-lo. Tudo aconteceu durante patrulhamento pela Estrada da Palhada, na altura da Estrada de Morro Agudo, quando uma guarnição observou que

suspeitos fugiam para dentro de um terreno. Os homens, segundo a PM, dispararam contra os agentes, que reagiram.

Na ação, os criminosos ficaram feridos e socorridos para o Hospital Geral de Nova Iguaçu (HGNI). Os policiais apreenderam de duas pistolas, munições e quatro radiotransmissores.