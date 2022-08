PM derruba chefe do tráfico e quatro comparsas em Japeri

Quatro suspeitos morreram na tarde desta terça-feira (9) durante confronto entre policiais do 24º BPM (Queimados) em Engenheiro Pedreira, distrito de Japeri, na Baixada Fluminense. Um dos mortos, identificado apenas como Russão, é apontado como o chefe do tráfico de drogas da comunidade Guandu. Com o quarteto foram apreendidos um fuzil calibre 5.56, uma carabina calibre .40 e uma pistola.

De acordo informações da PM, o veículo onde estavam os suspeitos, um Meriva prata, estava saindo da comunidade São Jorge em direção ao Guandu quando chamou a atenção dos policiais da 2ª Companhia do batalhão. Durante a abordagem, a guarnição foi atacada e houve uma intensa troca de tiros.

Dois dois bandidos morreram no local. Outros dois chegaram a ser levados para a Policlínica Itália Franco, mas não resistiram aos ferimentos.

Toque de recolher e pontos interditados

Por causa do tiroteio, alguns trechos ficaram interditados, como o Viaduto São Jorge, que liga os dois lados do município. Nas redes sociais, o ‘Plantão Urgente Engenheiro Pedreira’ alertou a população a tomar cuidado: “Atenção moradores de Engenheiro Pedreira “muito cuidado pelos acessos a todas a comunodades localizada ” devido a uma mega operação e um total de sete bandidos baleados e mortos ” inclusivel um deles mas conhecido como russão frente da favela do guandu”, diz a publicação (sic).

Ainda segundo a página, em retaliação as mortes os comparsas de Russão estariam planejando atacar o DPO (Destacamento de Policiamento Ostensivo) de Engenheiro Pedreira por determinação do traficante Breno da Silva, que teria ordenado um toque de recolher em todas as comunidades da região. A Polícia Militar não divulgou informações confirmando as ameaças.

Quem é o traficante Breno da Silva

Breno da Silva Souza, conhecido como Breno do Guandu ou BR, é apontado como chefe do tráfico no Complexo do Guandu, em Japeri. Em março de 2018, o bandido forjou a própria morte e conseguiu documentos que atestavam o seu óbito.

Quatro meses depois, ele foi capturado durante uma operação conjunta da Polícia Militar e do Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ). Apontado como um dos criminosos mais procurados da Baixada Fluminense, ele coordenava roubos de carga na região, principalmente nas imediações do Arco Metropolitano, segundo as investigações.

Breno do Guandu foi um dos denunciados pelo assassinato dos vigilantes Jonas Souza da Silva e Benedito Charles da Silva, em maio de 2017, durante assalto a um caminhão de carga no Arco Metropolitano. Contra o traficante já foram expedidos 14 mandados de prisão, por crimes como homicídio, latrocínio, tráfico e roubo.

No momento da prisão, o bandido foi surpreendido pelos agentes dentro de um carro enquanto tentava fugir de um cerco acompanhado de um comparsa identificado como David Tavares. Com a dupla foram apreendidos três fuzis, duas granadas e grande quantidade de munição. Na ação, outras três pessoas também foram presas e e com eles a polícia recuperou duas pistolas e drogas.