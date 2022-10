PM dá o bote certeiro no tráfico da Baixada Fluminense

Policiais militares do 20º BPM (Mesquita) estão a todo vapor no combate à criminalidade na Baixada Fluminense. Em três ações, três pessoas foram presas, além de uma adolescente, armas e drogas apreendidas. Um suspeito acabou baleado.

De acordo com a corporação, na segunda-feira da semana passada, por volta das 17h30, uma equipe do GAT (Grupamento de Ações Táticas) realizava policiamento ostensivo na Estrada do Curral Novo, quando um grupo suspeito que estava no Condomínio Goya, em Marapicu, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, empreendeu fuga ao avistar a guarnição.

Os policiais realizaram um cerco e conseguiu deter duas suspeitas, uma delas adolescente de 16 anos. A outra, de 20, foi identificada como Quesia Gabriele Rosa dos Santos. Com as mesmas, os agentes apreenderam uma sacola com farto material entorpecente. Elas foram encaminhadas para a 56ª Delegacia de Polícia (Comendador Soares), onde a ocorrência foi registrada.

No último domingo (2), os policiais trocaram tiros com marginais no Conjunto da Marinha e um suspeito foi baleado. Ele foi socorrido para o Hospital Geral de Nova Iguaçu (HGNI). Não há informações sobre o estado de saúde do ferido. Com ele, os PMs apreenderam uma pistola e uma grande quantidade de drogas.

Trio atrás das grades

Outra equipe do GAT realizava policiamento na tarde desta segunda-feira (3) em um dos acessos à comunidade Az de Ouro, na divisa com Nilópolis, na Baixada Fluminense, com Anchieta, bairro da Zona Norte do Rio de Janeiro, quando surpreendeu um grupo de marginais numa das vias. Os agentes fizeram um cerco tático e conseguiram prender três criminosos, apreender uma pistola, dois radiotransmissores e farto material entorpecente.