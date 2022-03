PM com câmera no capacete grava tentativa de assalto na Baixada Fluminense

Um policial militar reagiu a uma tentativa de assalto no último domingo (6), em Nilópolis, na Baixada Fluminense. A ação foi registrada pela câmera no capacete do agente.

Segundo relatos, o PM estava de moto quando foi abordado por uma dupla em outra motocicleta. O que está na garupa mostra a arma e manda o policial encostar. Ele para, desce e corre no sentido oposto ao dos bandidos.

Na sequência, o agente saca a arma e faz disparos na direção dos criminosos, que fogem. A moto do agente não foi levada.