PM baleado na cabeça durante tentativa de assalto tem melhora após cirurgia

Baleado na cabeça durante um assalto na última quarta-feira no Recreio, baiorro da Zona Oeste do Rio, o cabo da PM da UPP Rocinha melhorou seu estado de saúde após passar por uma cirurgia no Hospital Miguel Couto, na Gávea.

Cleiton Rodrigues Teixeira ficou em estado muito grave após o crime. A Secretaria Municipal de Saúde informou que que ele está estável.

Os médicos retiraram a bala que ficou alojada na cabeça da vítima. Eles tiveram que drenar um coágulo que se formou no cérebro e cuidar de uma grave fratura em seu crânio provocado pela perfuração do projétil.

Segundo testemunhas, o cabo foi baleado por volta das 11h, quando interviu em um assalto que estava acontecendo na Avenida das Américas, na altura do cartório do Recreio, na Zona Oeste do Rio. Ele, que estava de folga, gritou “parado, polícia” para o bandido, que reagiu e o baleou. A arma do policial teria travado.

Um outro PM, do 31° BPM (Recreio dos Bandeirantes), que também estava de folga, passava pelo local e atirou contra o assaltante. O criminoso foi baleado, tentou fugir, mas foi capturado por agentes do programa Recreio Presente. Um pedestre que estava na região também ficou ferido.

Os três baleados foram levados para o Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra. Tanto o assaltante quanto a vítima de bala perdida também seguem estáveis.