PM atropelado por criminosos na Rio-Magé segue em estado gravíssimo

Um policial militar do 15º BPM (Duque de Caxias) está internado em estado gravíssimo no Hospital Estadual Adão Pereira Nunes (Saracuruna), em Duque de Caxias, depois de ser atropelado por bandidos na Rodovia Rio-Magé na última sexta-feira. Ele passou por 10 horas de cirurgia e está aos cuidados do setor de Neurologia.

A assessoria de imprensa da Secretaria de Polícia Militar informou que o militar foi atropelado na altura de Nova Campinas, sentido Imbariê, durante uma tentativa de abordagem a um carro que tinha sido roubado em uma localidade desconhecida. Na ação, houve confronto e os criminosos fugiram de carro após o atropelamento. O automóvel que tinha sido o motivo da abordagem foi deixado no local.

O comando do batalhão faz buscas na região para localizar os criminosos envolvidos na ocorrência. De acordo com a 62ª (Imbariê), diligências estão em andamento para esclarecer as circunstâncias do fato e identificar a autoria.