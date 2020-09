PM atira na própria família e mata esposa na Região Metropolitana do Rio

Um policial militar, lotado do 7º BPM (São Gonçalo) matou a esposa e atirou contra os sogros. O crime aconteceu na madrugada de ontem, no bairro Zé Garoto, em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio. Após o crime, ele tentou tirar a própria vida.

A Polícia Militar informou que uma equipe foi acionada para verificar a ocorrência. No local, três pessoas feridas já haviam sido socorridas e uma morreu. Um dos feridos era o PM, que foi encaminhado para o Hospital Estadual Alberto Torres, onde permanece internado. A Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSGI) investiga o caso.

Segundo a especializada, foi decretada prisão em flagrante contra o policial por crime de feminicídio contra a esposa e por tentativa de homicídio contra os sogros. Os agentes aguardam a alta médica do policial para encaminhá-lo à delegacia. Os sogros também prestarão depoimento. A Corregedoria da Polícia Militar, através da 4ª Delegacia de Polícia Judiciária Militar, também esteve no local do crime.