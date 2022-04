PM asfixia o tráfico de drogas do CV durante operação neste sábado na Baixada Fluminense

Policiais do 20º BPM prendem quatro suspeitos de integrar facção em Mesquita. Na ação, elogiada por moradores, também foram apreendidas armas e drogas

A Operação Asfixia, criada pelo tenente-coronel Ângelo Barbosa, comandante do 20º Batalhão de Polícia Militar (Mesquita), para sufocar a atuação dos traficantes de drogas na Baixada Fluminense segue a todo vapor. Na manhã de hoje (9), quatro suspeitos de integrar a facção Comando Vermelho (CV) em Mesquita foram capturados com armas e drogas após denúncia recebida pela corporação. A ação aconteceu em um dos acessos a comunidade Alto Uruguai, que tem sido alvo de ameaças por parte dos criminosos.

De acordo com a PM, uma guarnição do GAT (Grupamento de Ações Táticas) e do Patamo (Patrulhamento Tático Móvel), da 5ª Cia, foram checar denúncia, segundo a qual um grupo armado, que seria da comunidade Chatuba, também em Mesquita, estava entre as ruas Guaravata com Guaraporanga, no Alto Uruguai, erguendo barricadas e ameaçando moradores.

As equipes realizaram um cerco tático e foram alvos de tiros disparados pelos bandidos. Houve confronto, mas os marginais acabaram cercados na Rua Guaratá e receberam voz de prisão sem oferecer resistência.

Os presos foram identificados como Fabrício Brandão Dutra, conhecido como Di Maria, de 28 anos; David de Oliveira Flores, o Dugrão, 26; Kauã Gabriel Moraes Martins, o KG, 18; e Emerson Nascimento de Araújo Nunes, o Gordinho, de 20 anos.

A corporação também determinou a destruição das barreiras erguidas pelos traficantes para dificultar o trabalho da polícia no combate à criminalidade e limitar o direito de ir e vir dos moradores.

Armamentos com numeração raspada

Com o bando, os PMs apreenderam um fuzil calibre 556, com numeração raspada e carregador; duas pistolas Glock, com carregadores, calibre 9 mm, também com numeração suprimida; um radiotransmissor, além de farto material entorpecente. A quantidade de drogas não foi informada pela corporação.

Os marginais e o material foram apresentados na 53ª Delegacia de Polícia (Mesquita).

Ação da PM alivia sofrimento de quem vive em área de tráfico

Desde o início da Operação Asfixia, as equipes de policiais 20º BPM têm conseguido restabelecer a paz nas comunidades ‘controladas’ pelo tráfico de drogas em Mesquita, Nilópolis e Nova Iguaçu, áreas de atuação da corporação.

A luta no enfrentamento do tráfico já realizou dezenas de prisões e apreensão de uma grande quantidade de armas e drogas. A ação tem como resposta o alívio da população que mora nesses pontos, considerados como ‘zonas quentes’ devido a presença ameaçadora dos criminosos.

“Moro no Conjunto da Marinha há vários anos, mas sem a paz necessária, porque esses bandidos vivem em conflito com a lei e a milícia. As operações policiais da 4ª Cia de Marapicu aos poucos está devolvendo a tranquilidade que tanto esperamos”, disse uma estudante que mora no bairro de Nova Iguaçu.

“Parabéns ao comando do batalhão por enfrentar e combater, incansavelmente, esses tralhas que infernizam a vida de cidadãos do bem”, elogia um comerciante da região da Estrada de Madureira (Avenida Abílio Augusto Távora), que corta o município.

Um morador da Chatuba, em Mesquita, contou à reportagem que a presença do tráfico na comunidade tem sido intimidada pelas ações do 20º BPM. “Não faz muito tempo, a movimentação desses bandidos era uma ameaça constante para nossas famílias. Agora, tenho observado que as operações feitas pelos PMs, gradativamente, estão trazendo alívio para o lugar. Graças a Deus!”, afirmou.