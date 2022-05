PM apreende maconha em veículo de jogador do Fluminense

Operação Itaboraí encontrou dois tabletes da droga dentro do Toyota Corolla branco que pertence a John Kennedy

Policiais militares da Operação Itaboraí Presente prenderam dois homens e apreenderam 10 gramas de maconha em um carro em Itaboraí, Região Metropolitana do Rio, na manhã de domingo (8). O Toyota Corolla branco, pertence ao atacante do Fluminense, John Kennedy.

De acordo com informações, os agentes faziam uma ronda no momento que decidiram parar o veículo. No carro, estavam Brenno Faria Alon e Wallace Luiz Veiga de Aquino. Eles estariam saindo do Baile da Reta. Durante o procedimento, os policiais encontraram a maconha e constataram que o motorista não tinha habilitação.

Os presos ligaram para o atleta, que foi até a 71ª DP (Itaboraí), onde o caso foi registrado. Brenno e Wallace foram autuados no artigo 28 da Lei de Drogas – adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal, drogas sem autorização.

Autuado no artigo 310

A legislação prevê advertência sobre o efeito das drogas, prestação de serviços à comunidade ou medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo. Já John Kennedy foi autuado no artigo 310 do Código de Trânsito Brasileiro – permitir, confiar ou entregar a direção de veículo automotor a pessoa não habilitada, com habilitação cassada ou com o direito de dirigir suspenso. A pena é a detenção de seis meses a um ano, ou multa.