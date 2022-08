PM apreende escopeta 12 mm e prende traficante em Nova Iguaçu

Policiais militares do 20º BPM (Mesquita) prenderam na tarde desta quarta-feira (3) um suspeito de tráfico de drogas e apreenderam uma arma de grosso calibre após trocar tiros com criminosos no Parque Ambaí, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense.

De acordo com informações, os agentes estavam em patrulhamento em um dos acessos a Comunidade do Boi quando foram atacados a tiros na Rua Juventude. Os policiais reagiram e cercaram a área. Na ação, um suspeito acabou preso. A guarnição apreendeu ainda uma 01 escopeta 12mm; 27 munições do mesmo calibre; e 980 pinos de cocaína. A ocorrência foi registrada na 58ª DP (Posse).