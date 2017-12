PM apreende drogas em ação que capturou bandido na Maré

Foto: Divulgação

Uma grande quantidade de drogas foi apreendida nas ações que aconteceram ontem nas comunidades Nova Holanda e Parque União, no Complexo da Maré. Na ação, a Polícia Militar prendeu, em uma operação do Comando de Operações Especiais da PM (COE), um suspeito apontado como segurança do tráfico de drogas ligado a facção que comanda o crime no Complexo da Maré. Pela prisão de Jonathan Almeida Leite, conhecido como “Gordinho”, era oferecida uma recompensa de R$ 1 mil.

