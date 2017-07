PM apreende cerca de uma tonelada de drogas no Pavão-Pavãozinho

foto: Divulgação

Além das drogas, a polícia apreendeu também quatro armas no local.

Em uma ação do BAC (Batalhão de Ações com Cães) da PM, realizada na manhã desta terça (25) terminou com a apreensão de aproximadamente uma tonelada de drogas e quatro armas de fogo no morro do Pavão-Pavãozinho, na Zona Sul do Rio de Janeiro.

OS policiais que já haviam feito uma operação na mesma região no último sábado (22) e não conseguiram apreender nada, pois teriam sido recebido a tiros pelos marginais, tiveram sucesso na operação de hoje e conseguiram levar todo material apreendido até a 12° DP (Copacabana), onde também foi realizada a ocorrência.