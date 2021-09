PM apreende carga de motos elétricas de traficantes

As 17 motos elétricas apreendidas na última segunda-feira por policiais militares da Unidade de Polícia Pacificadora da Chatuba, em um dos acessos ao Complexo da Penha, na Zona Norte do Rio, seriam sorteadas no famoso Baile da Gaiola, que será realizado na comunidade da Zona Norte do Rio, no próximo final de semana.

Avaliadas em torno de R$ 170 mil, o sorteio aconteceria a mando do traficante Edgard Alves de Andrade, conhecido como Doca. Ele é apontado como o chefe do tráfico no Complexo da Penha. O flagrante foi feito quando os agentes patrulhavam a Rua Aymoré, no bairro da Zona Norte, e interceptaram um caminhão na Rua Aymoré. Segundo a polícia, os traficantes Doca e Abelha decidiram ‘presentear’ os frequentadores do baile.

A Polícia Civil também já sabe quem importou as motocicletas. Segundo o delegado, um homem que mora em Niterói foi o responsável pela compra. Ele deve ser intimado a depor na delegacia. As motocicletas não tinham notas fiscais.

Segundo o delegado Wellington Vieira, o motorista detido pela PM prestou depoimento e foi liberado. Ele deve ser indiciado pelo crime de receptação culposa.