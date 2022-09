PM apreende arma e drogas em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense

Agentes do GAT (Grupamento de Ações Táticas), do 20º Batalhão de Polícia da Militar (Mesquita), prenderam nesta quarta-feira (21) dois suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas na comunidade Conjunto da Marinha, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense.

De acordo com a 4ª Companhia da PM, responsável pelo policiamento na região, a equipe realizava patrulhamento na comunidade quando surpreendeu os suspeitos. Os policiais fizeram a abordagem e encontraram entorpencentes, cujo quantitativo não foi divulgado, além de uma pistola.