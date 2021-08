PM agarra suspeito de integrar milícia em Belford Roxo

Policiais militares prenderam na tarde de hoje (30) um suspeito de integrar uma milícia que atua no bairro São José, em Belford Roxo, Baixada Fluminense. Com o criminoso, os agentes apreenderam cadernos com anotações do grupo paramilitar, um cartão com a descrição de oficial de Justiça e R$ 867 em espécie. A identidade do suspeito não foi divulgada.

Segundo a Polícia Militar, equipes do 39º BPM (Belford Roxo) foram até o local para checar denúncias de que um homem teria cometido um assassinato na Rua Outeiro, no bairro São José. O crime teria acontecido em julho deste ano. O caso foi registrado na 54ª DP (Belford Roxo).