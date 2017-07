PM agarra quarteto do tráfico

Foto: Reprodução Whatsapp

Suspeitos foram presos após batalhão de Mesquita receber denúncia anônima sobre venda de drogas.

Agentes do Batalhão de Polícia Militar de Mesquita (20º BPM) realizaram, na manhã de ontem, um cerco numa localidade do K11, em Nova Iguaçu, e detiveram quatro suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas. Um dos marginais é menor de idade.

De acordo com determinação do comandante da corporação, tenente-coronel Malheiros, a guarnição composta pelos soldados Leonardo, Mendes, Macedo e J. Roberto seguiu até a Rua Juvenal Valadares com o objetivo de combater o tráfico de entorpecentes, o roubo de cargas e roubo de veículos e verificar uma denúncia sobre a venda de drogas no local.

Os policiais realizaram um cerco e conseguiram deter os quatro suspeitos com material entorpecente e um celular onde havia conversas no aplicativo Whatsapp com conversas entre os marginais identificados como Bruno de Souza Coelho, de 24 anos (um dos gerentes do tráfico do K11), e o adolescente de 14 (que já tem passagem duas passagens por tráfico de drogas), sobre o tráfico na região, reunião entre os comparsas e recebimento de cargas de entorpecentes.

Leia essa matéria completa na edição de terça feira (25)…