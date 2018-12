PM acusado de desvio de carne roubada se mata dentro do batalhão

Acusado do desvio de uma carga de 12 toneladas de carne em maio deste ano, o sargento da Polícia Militar Luiz Cláudio de Araújo tirou a própria vida dentro do 7º BPM (São Gonçalo), após receber voz de prisão durante uma operação da Corregedoria da Polícia Militar e a Delegacia de Homicídios de Niterói e São Gonçalo (DH-Nit/SG).

A tragédia pegou de surpresa policiais civis e militares que participavam de uma entrevista coletiva sobre a operação desencadeada na manhã de ontem.

Segundo a delegada Bárbara Lomba, da Delegacia de Homicídios de Niterói e São Gonçalo (DHNSG), que havia descolocado uma equipe da DH para a unidade, o militar deu um tiro na cabeça. Uma ambulância foi ao batalhão, mas quando chegou ao local o policial já estava morto.

A operação Purificação foi desencadeada reunindo uma força-tarefa com mais de 280 policiais. Um dos presos foi o tenente Maicon Ewerton Santos de Almeida, que foi preso em casa, na Rua Muniche, no bairro Boa Vista. Agentes da Corregedoria da Polícia Militar apreenderam uma pistola dentro da casa do oficial e dois coletes à prova de bala no porta-malas do Corolla blindado placa KYL 2615.

Os presos e o material apreendido foram encaminhados para a sede da Delegacia de Homicídios de Niterói e São Gonçalo, no Centro de Niterói, para serem reconhecidos e identificados. Depois, serão transferidos para a 4ª Delegacia de Polícia Judiciária e, em seguida, para o Batalhão Especial Prisional (BEP). Além do tenente, os suspeitos são seis sargentos, quatro cabos e três soldados. A força-tarefa também cumpriu 55 mandados de busca e apreensão.

Desvio de 11 toneladas

A denúncia do Ministério Público relata que no dia 3 de maio deste ano os policiais, todos de serviço, entre 7h45 e as 10h15, descarregaram o conteúdo de dois caminhões roubados e pegaram 11 toneladas de carne bovina, suína e de frango, avaliadas em R$ 88 mil. O crime aconteceu na Rua Bagé, no bairro Boavista, em São Gonçalo, na Região Metropolitana no Rio, e foi flagrado por câmeras de segurança.

Fonte: G1