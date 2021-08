Plenário da nova sede da Alerj tem modernidade tecnológica

Toda mudança precisa de uma ambientação e de testes. Esse foi o objetivo da sessão simulada que ocorreu no moderno e tecnológico plenário da nova sede da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj), na última quinta-feira. Comandada pelo presidente da Casa, deputado André Ceciliano (PT), com parlamentares participando de forma remota e presencial, a simulação seguiu o rito de uma sessão

normal, com votação nominal e discussões. A inauguração oficial do novo plenário acontece hoje.

A nova sede da Alerj, localizada na Rua da Ajuda, número 5, abriga em um só prédio os setores administrativos, os gabinetes e as salas de comissões e o plenário. “Este foi um evento teste e estamos nos ajustes finais. É muita emoção estar de casa nova, mas também é grande a saudade do Palácio Tiradentes”, declarou Ceciliano.

Ele anunciou que o Palácio Tirandentes, antiga sede da Alerj, se tornará o Museu da Democracia e já receberá em outubro uma exposição sobre Dante Alighieri, em parceria com o Consulado Italiano. “Ao mesmo tempo em que nos transferimos para cá, vamos manter as exposições no Tiradentes, que tem um papel fundamental para a cultura fluminense”, afirmou.

Parlamentar mais nova da Casa, Dani Monteiro (PSol) elogiou as novas instalações. “Acho uma mudança importante e acredito que a tecnologia está a nosso favor quando tratamos de democratização de políticas públicas e acesso às informações. As instalações do novo prédio estão muito boas”, disse.

Com cinco mandatos, o deputado Luiz Paulo (Cidadania) demonstrou saudade do Palácio Tiradentes, mas disse que está preparado para viver esta nova fase. “Estou há 14 anos e meio trabalhando no Tiradentes e lá estão meus laços afetivos. Aqui, eu estou chegando agora. Mas para tudo na vida a gente tem que viver o presente”, declarou.Novidades nas

votações

Votação em sistema on-line

No novo plenário, os deputados votarão de forma on-line, por meio de modernos tablets (são 76 ao todo; um em cada mesa. Já instalados, os dispositivos agilizarão as votações durante as sessões, possibilitando, por exemplo, acesso às pautas dos projetos de lei a serem votados. No sistema SevWeb,

implantado pela Alerj, cada deputado terá seu login e senha, podendo participar, inclusive, das sessões de forma virtual.