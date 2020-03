PLANTÃO HORA H: Queimados vai parar aulas por causa do CoronaVirus

Jota Carvalho

Atendendo as recomendações anunciadas pelo Governo do Estado acerca da prevenção ao Coronavírus (COVID-19), na sexta (13), a Prefeitura de Queimados informa que suspenderá uma série de atividades municipais por um período inicial de 15 dias.

São elas: aulas na rede municipal de ensino (30 escolas e 3 creches), na Estação Cidadania Planeta Futuro, no Centro de Esporte e Lazer da Terceira Idade, em todos os polos administrados pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (Academia ao ar livre e Vilas Olímpicas) e em todos os Cras e no Creas, além do cadastramento do Programa Bolsa Família, realizado na Secretaria Municipal de Assistência Social.

As atividades da Prefeitura Municipal de Queimados continuarão, mas sem atendimento ao público. As consultas e exames médicos já previamente marcados continuam valendo.

Além disso, eventos com aglomeração de pessoas estão temporariamente suspensos, como por exemplo a Ação Social que aconteceria neste domingo (15), na Vila Olímpica Barnabé dos Santos, no bairro Vila Pacaembu.

As medidas foram definidas durante uma reunião que contou com a presença do Prefeito Carlos Vilela e dos secretários municipais e incluem orientações para suspensão de eventos privados que haja aglomeração de pessoas.

A gestão municipal destaca ainda que não há motivo para pânico e que as medidas de prevenção continuam valendo: Proteger nariz e boca ao espirrar ou tossir; não compartilhar objetos de uso pessoal, como talheres e copos; lavar frequentemente as mãos, especialmente após espirrar ou tossir e utilizar álcool em gel nas mãos. (Fonte: Ascom/PMQ)