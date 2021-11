Pilotos e comissários de bordo cruzam os braços na segunda

Em assembleia realizada na última quarta-feira, pilotos e comissários de bordo das companhias aéreas nacionais decidiram entrar em greve por tempo indeterminado em todo o território nacional. Os profissionais pedem um aumento de 15% nos salários ara a reposição das perdas inflacionárias nos últimos dois anos.

O Sindicato Nacional dos Aeronautas (SNA), que representa funcionários de Gol, Latam, Azul, ITA, Voepass e Latam Cargo, informou que em respeito aos usuários do sistema de transporte aéreo, apenas 50% dos tripulantes suspenderão as suas atividades por dia, enquanto os outros 50% permanecerão em serviço. Segundo a entidade, as empresas ofereceram apenas 3% de aumento. O que para eles representa uma “intransigência das companhias aéreas nas negociações da renovação da Convenção Coletiva de Trabalho”.