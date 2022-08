Píer Mauá, no Rio, recebe pela primeira vez Festival Internacional de Robótica

Escolas Firjan SESI Barra do Piraí e Nova Friburgo participam da competição realizada entre os dias 5 e 7 de agosto no Rio de Janeiro

As escolas Firjan SESI Barra do Piraí e Nova Friburgo irão mostrar suas habilidades no Festival Internacional de Robótica. Organizado pelo Serviço Social da Indústria (SESI) e pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI), o torneio, que começa nesta sexta-feira (5) e vai até domingo (7), será realizado no Pier Mauá, no Rio de Janeiro, com a participação de 990 estudantes de 37 países.

Serão três dias de muita tecnologia, ciência, engenharia e troca cultural entre crianças e adolescentes, de 9 a 19 anos. O festival de robótica será aberto ao público, com entrada gratuita e sujeita à lotação, que também poderá participar de atividades experimentais de ciência, artes e tecnologia.

O evento integra o calendário oficial desta temporada da FIRST – organizadora de competições de robótica em todo o mundo.

Com o projeto ‘Dragon Farmacy’, a Dragon Bots, da Escola Firjan SESI Barra do Piraí, irá competir na categoria FIRST LEGO League Challenge (FLL), onde os estudantes, de 9 a 16 anos, constroem e programam robôs de LEGO para cumprir uma série de missões em um tapete, além de desenvolverem um projeto de inovação.

O projeto dos alunos do Sul Fluminense consiste em uma caixa que serve para transportar remédios — neste caso, de Barra do Piraí para o distrito de São José do Turvo —, conservando os medicamentos na temperatura e estado ideal, e foi campeão na categoria ‘Projeto de Inovação’, no Torneio Nacional, realizado em maio, em São Paulo.

Competição

E a equipe Tucanus, da Firjan SENAI SESI Nova Friburgo, irá competir na categoria FIRST Robotics Competition (FRC). Nessa competição, estudantes do ensino médio, de 15 a 18 anos, são desafiados a construir robôs de tamanho industrial para um jogo de campo complexo em aliança com outras equipes. Nessa categoria, não há um projeto.

Melhores equipes do mundo

O páreo internacional é realizado sob a bandeira do SESI FIRST Lego League (FLL) International Open Brazil, evento que vai reunir as melhores equipes de FLL de todo mundo, sendo 58 estrangeiras e 32 brasileiras. Depois de meses dedicados à programação e à construção dos robôs, estudantes de diferentes nacionalidades competem com as suas criações.

Em outras competições da categoria ao redor do mundo, alunos brasileiros já levaram mais de 70 prêmios. A segunda modalidade é a competição Off Season da First Robotics Competition (FRC), que terá 28 equipes brasileiras, e é conhecida como a “Olimpíada dos Robôs”.