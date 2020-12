PGM de Nova Iguaçu vai realizar seleção de novos estagiários por exame online

O segundo Exame de Seleção para o Programa de Estágio Forense da Procuradoria Geral do Município de Nova Iguaçu (PGM) vai acontecer no dia 18 de janeiro. Ele vai ser feito pela plataforma “Google Sala de Aula”. O teste estava marcado para ser realizado no dia 15 de março, de forma presencial, mas precisou ser adiado em função da pandemia da Covid-19.

O prazo para inscrições será de hoje até 10 de janeiro. O candidato deverá preencher formulário virtual no endereço eletrônico http://dstec.info/estagiopgm/. Para confirmar a inscrição, ele deve enviar o comprovante de pagamento para o e-mail [email protected]

O exame vai ter três questões discursivas: uma sobre Direito Constitucional (30 pontos), uma sobre Direito Administrativo (30 pontos) e uma sobre Direito Processual (40 pontos). Os candidatos deverão respondê-las das 9h às 12h. Quem não fizer login na plataforma virtual até às 9h20 será eliminado. Serão considerados aprovados os 100 primeiros colocados.

O gabarito das questões será divulgado no dia seguinte ao exame, e o resultado parcial com as notas e relação dos aprovados será publicado em 22 de janeiro. Quem desejar entrar com recurso deverá fazê-lo pelo e-mail [email protected] até o dia 25 de janeiro. O pedido será avaliado pela Comissão de Seleção e o resultado final será divulgado no dia 26.