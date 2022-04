PF prende um dos sequestradores de helicóptero no Rio

A Polícia Federal prendeu na manhã de hoje (31) um dos criminosos que sequestraram um helicóptero, em setembro do ano passado, para resgatar presos no Complexo Penitenciário de Bangu. A prisão de Khawan Eduardo Costa Silva foi feita por agentes da DRE (Delegacia de Repressão a Entorpecentes), que o localizaram no bairro Fonseca, em Niterói, Região Metropolitana do Rio. O outro homem que atuou no crime continua foragido.

Na ocasião do crime, o piloto Adonis Lopes, que está na Polícia Civil desde 1988, foi chamado para fazer uma viagem, mas desconfiou dos passageiros, já no ar. Rendido com fuzis, ele recebeu a ordem de ir até o complexo penitenciário, que fica localizado ao lado do 14ºBPM (Bangu). Lá, ele fez uma manobra arriscada e conseguiu evitar o resgate. Os dois bandidos que o renderam conseguiram fugir, após descerem em uma mata em Niterói.

A Delegacia de Repressão ao Crime Organizado (Draco), responsável pela investigação e por ter representado a prisão ao Ministério Público, informou que os homens que alugaram o helicóptero são integrantes de uma quadrilha que domina a comunidade do morro do Sabão, em Niterói. Khawan é apontado como gerente das bocas de fumo da região.

O preso que seria resgatado seria chefe do tráfico do morro do Sabão, de apelido Cabeça, mas as investigações ainda não foram concluídas.

Operação Icarus

A operação que resultou na prisão de Kawan foi apelidada de Icarus que, segundo a mitologia grega, teria voado tão próximo ao sol que acabou com as asas queimadas, morrendo na queda.

Em nota, a PF informou que “policiais federais lotados na Missão Redentor e na DRE-PF já vinham monitorando a movimentação do foragido nos últimos meses, esperando que o homem deixasse a comunidade do Salgueiro, em São Gonçalo, para visitar a família”.